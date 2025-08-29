Bisneto de Mussolini estreia no Italiano e é decisivo para Cremonese assumir a liderança

Bisneto de Mussolini estreia no Italiano e é decisivo para Cremonese assumir a liderançaRomano Floriani sofre o pênalti nos acréscimos que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo e manteve o time com 100% de aproveitamento
Romano Benito Floriani Mussolini, bisneto do ex-ditador italiano Benito Mussolini, fez sua estreia no Campeonato Italiano nesta sexta-feira (29) e foi importante na vitória do Cremonese por 3 a 2 sobre o Sassuolo. Dessa maneira, o resultado colocou o time comandado pelo técnico Davide Nicola na liderança da Serie A, com seis pontos em dois jogos.
LEIA MAIS: Milan bate o Lecce e vence a primeira no Italiano
O bisneto de Mussolini entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado por 2 a 2. Atuando pela direita, mostrou personalidade, arriscou no ataque e chegou a dar uma assistência, mas o lance foi anulado por falta.
Porém, a jogada decisiva veio já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Romano sofreu o pênalti que garantiu a vitória. De Luca converteu a cobrança e decretou o placar final.
“Felice di essere stato determinante”Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags