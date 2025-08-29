Bisneto de Mussolini estreia no Italiano e é decisivo para Cremonese assumir a liderança

Romano Floriani sofre o pênalti nos acréscimos que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo e manteve o time com 100% de aproveitamento

Romano Benito Floriani Mussolini, bisneto do ex-ditador italiano Benito Mussolini, fez sua estreia no Campeonato Italiano nesta sexta-feira (29) e foi importante na vitória do Cremonese por 3 a 2 sobre o Sassuolo. Dessa maneira, o resultado colocou o time comandado pelo técnico Davide Nicola na liderança da Serie A, com seis pontos em dois jogos.

