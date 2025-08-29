Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta recebe homenagem por bater recorde no Brasileirão

Ídolo do Flamengo soma 78 assistências e é o maior garçom da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada
Autor Jogada 10
Além dos Garotos do Ninho, o uruguaio Arrascaeta também recebeu uma homenagem especial do Flamengo nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O meia, afinal, se tornou o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional.

Camisa 10 da Gávea, Arrascaeta soma até o momento 78 assistências e deixou para trás nomes como Marcelinho Carioca, Edmundo, Dudu, Pelé, Zico e Éverton Ribeiro. Assim, ele ganhou uma placa comemorativa entregue pelo diretor de futebol José Boto, em reconhecimento ao marco histórico alcançado com a camisa do Flamengo.

Pelo Campeonato Brasileiro, Arrascaeta fez 60 assistências pelo Rubro-Negro. Além disso, ele acumula 18 com a camisa do Cruzeiro entre 2015 e 2018.

Na atual temporada, Arrascaeta tem 41 jogos, 16 gols e 13 assistências. Pelo Flamengo, o meia só não chegou aos dois dígitos nos dois quesitos em 2021, quando terminou com nove bolas na rede e 14 passes para gol. Somando todas as competições, o craque já soma 102 assistências com a camisa rubro-negra.

No domingo, camisa 10 também a oportunidade de aumentar ainda mais esse número. O Flamengo, afinal, enfrenta o Grêmio, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo

