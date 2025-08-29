Arrascaeta recebe homenagem por bater recorde no Brasileirão

Ídolo do Flamengo soma 78 assistências e é o maior garçom da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada / Crédito: Jogada 10

Além dos Garotos do Ninho, o uruguaio Arrascaeta também recebeu uma homenagem especial do Flamengo nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O meia, afinal, se tornou o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional. Camisa 10 da Gávea, Arrascaeta soma até o momento 78 assistências e deixou para trás nomes como Marcelinho Carioca, Edmundo, Dudu, Pelé, Zico e Éverton Ribeiro. Assim, ele ganhou uma placa comemorativa entregue pelo diretor de futebol José Boto, em reconhecimento ao marco histórico alcançado com a camisa do Flamengo.