Sorteio da Champions League tem Real x City e PSG com caminho complicado

Evento realizado em Mônaco definiu os confrontos da 'Fase de Liga'. Veja os principais confrontos definidos / Crédito: Jogada 10

O sorteio da Champions League 2025/26 definiu nesta quinta-feira (28/8), os confrontos da fase de liga da competição. O evento, que aconteceu no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, reservou neste início de torneio simplesmente um Real Madrid x Manchester City pelo quarto ano seguido. O clube merengue também fará uma reedição de final contra o Liverpool. Além disso, terá uma viagem longa para o Cazaquistão, para encarar o Kairat, equipe que está localizada muito próxima da China.

Atual campeão do mundo, o Chelsea enfrenta o Bayern de Munique, na reedição da final de 2012, quando conquistou a Europa pela primeira vez. Por fim, quem mais se ‘complicou’ no sorteio foi justamente o atual campeão, PSG. Afinal, a equipe francesa terá pela frente confrontos pesados contra Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic de Bilbao. Desde a última temporada, a Champions League não tem mais a tradicional “fase de grupos”, e passou a ter 36 times. Assim, no atual formato, cada um jogará oito vezes na “fase de liga”, com adversários conhecidos no sorteio. Ao fim das oito rodadas a Champions segue no seguinte formato: – Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final

– Os times do 9º ao 24º lugar jogam um playoff mata-mata

– As oito equipes vencerem avançam para as oitavas

– As oito que perderem vão joga o playoff da Liga Europa

– Os times que ficarem do 25º ao 36º estão eliminados