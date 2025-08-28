São Paulo negocia a contratação do atacante Marcelo Ryan, do Tokyo FC

Atacante de 23 anos tem 12 gols na temporada no Japão e é opção para reforçar setor carente do elenco do Tricolor

A negociação, no entanto, não é simples. Marcelo Ryan pertence ao Sagan Tosu, também do Japão, e está cedido ao FC Tokyo nesta temporada. A ideia do Tricolor seria viabilizar um novo empréstimo, com o retorno do atacante ao Sagan Tosu para, em seguida, ser repassado ao clube brasileiro. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira (02/9).

O São Paulo busca um centroavante no mercado e tem interesse na contratação de Marcelo Ryan, atualmente emprestado ao FC Tokyo, do Japão . O jogador de 23 anos está sendo visto como uma alternativa para suprir a ausência de André Silva, que só deve voltar a atuar em 2026 após lesões no joelho.

A informação do interesse são-paulino foi revelada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo J10. O São Paulo intensificou nas últimas semanas a busca por reforços e tem analisado diferentes opções para o comando de ataque.

Atualmente, o técnico Hernán Crespo conta apenas com Juan Dinenno como centroavante de ofício. O atacante Luciano pode atuar na função, mas a preferência da comissão técnica é utilizá-lo em posição com mais liberdade.

Além de Marcelo Ryan, o Tricolor chegou a sondar a situação de Marcos Leonardo, do Al Hilal, da Arábia Saudita. O jovem de 22 anos, porém, tem salário elevado e futuro indefinido, o que dificulta qualquer negociação neste momento.

Marcelo Ryan, por sua vez, vive bom momento no Japão. Pelo FC Tokyo, soma 25 jogos e 12 gols na atual temporada. Em 2024, havia marcado 15 gols em 33 partidas. O atacante surgiu no Confiança, passou pelo Bahia e defendeu ainda o Yokohama FC antes de se firmar no futebol japonês.