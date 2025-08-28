São Paulo: Lucas Moura passará por artroscopia no joelho direito

Atacante voltou a sentir dores no local e passará pelo procedimento para acompanhar a cicatrização das lesões

Recentemente, Lucas atuou em quatro partidas, todas elas saindo do banco de reservas. Entretanto, as dores voltaram a atormentar o atleta, que desfalcou o São Paulo na vitória sobre o Atlético por 2 a 0, no último domingo.

O atacante Lucas Moura será novamente desfalque no São Paulo. Afinal, ele passará por uma artroscopia devido a uma lesão ligamentar parcial e uma lesão na cápsula posterior do joelho direito. O jogador sofre com o problema desde maio, havia sido liberado pelo departamento médico para voltar a jogar, porém as dores retornaram. Assim, será desfalque mais uma vez no Tricolor.

O objetivo da artroscopia que será realizada neste sábado, no Hospital Albert Einstein, é acompanhar a cicatrização das lesões no joelho.

De acordo com o departamento médico do São Paulo, Lucas voltaria a realizar um “cronograma individualizado para fortalecimento e controle de carga”. Assim, teria mais chances de disputar as quartas de final da Libertadores, em setembro, diante da LDU.

Lucas sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Depois de três meses parado, voltou a campo em maio, mas atuou apenas em dois jogos antes de nova ausência. No dia 18 de julho, o camisa 7 passou por uma intervenção no joelho direito com “objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”.

Seu retorno efetivo aconteceu em 9 de agosto, contra o Vitória. Desde então, disputou quatro partidas, todas saindo do banco. Apesar da recuperação, o jogador admitiu há cerca de dez dias que ainda sente dores na região.