Santos encaminha contratação do zagueiro Adonís Frías

Argentino de 27 anos deve desembarcar até sexta-feira no Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Peixe

Com as tratativas avançadas, Frías é esperado no Brasil até a próxima sexta-feira (29/8) para realizar exames médicos e assinar contrato. O argentino chega para ser uma das referências do setor defensivo comandado por Juan Pablo Vojvoda.

O Santos está próximo de oficializar a contratação do zagueiro Adonís Frías, de 27 anos. O defensor, que pertence ao León, do México, chega ao Peixe em negociação avaliada em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões). A informação foi revelada primeiramente pelo ‘Uol’.

A diretoria santista se movimenta intensamente nesta janela em busca de reforços para a defesa. Além de Frías, o clube mantém conversas pela contratação de Tomás Palacios, da Inter de Milão, mas enfrenta forte concorrência do Zenit, da Rússia.

O setor defensivo é um dos pontos de maior preocupação no elenco. João Basso, titular durante boa parte da temporada, sofreu lesão e ficou fora dos últimos jogos, embora exista a expectativa de retorno já contra o Fluminense, neste domingo. Luan Peres vinha formando a dupla ao lado de Basso, enquanto Luisão apresentou oscilações recentes, especialmente diante de Vasco e Bahia.

Já o veterano Gil negocia rescisão e pode antecipar a aposentadoria. Por outro lado, Zé Ivaldo, que estava afastado, voltou a treinar com o grupo e pode voltar ao grupo.

Revelado pelo Defensa y Justicia, Frías conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021 com a equipe argentina. Antes de se transferir ao León, em janeiro de 2023, também defendeu o Los Andes, da Argentina. Aliás, no México, foi peça importante na campanha que levou o León ao título da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023.