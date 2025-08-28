Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos encaminha contratação do zagueiro Adonís Frías

Argentino de 27 anos deve desembarcar até sexta-feira no Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Peixe
Jogada 10
O Santos está próximo de oficializar a contratação do zagueiro Adonís Frías, de 27 anos. O defensor, que pertence ao León, do México, chega ao Peixe em negociação avaliada em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões). A informação foi revelada primeiramente pelo ‘Uol’.

Com as tratativas avançadas, Frías é esperado no Brasil até a próxima sexta-feira (29/8) para realizar exames médicos e assinar contrato. O argentino chega para ser uma das referências do setor defensivo comandado por Juan Pablo Vojvoda.

A diretoria santista se movimenta intensamente nesta janela em busca de reforços para a defesa. Além de Frías, o clube mantém conversas pela contratação de Tomás Palacios, da Inter de Milão, mas enfrenta forte concorrência do Zenit, da Rússia.

O setor defensivo é um dos pontos de maior preocupação no elenco. João Basso, titular durante boa parte da temporada, sofreu lesão e ficou fora dos últimos jogos, embora exista a expectativa de retorno já contra o Fluminense, neste domingo. Luan Peres vinha formando a dupla ao lado de Basso, enquanto Luisão apresentou oscilações recentes, especialmente diante de Vasco e Bahia.

Já o veterano Gil negocia rescisão e pode antecipar a aposentadoria. Por outro lado, Zé Ivaldo, que estava afastado, voltou a treinar com o grupo e pode voltar ao grupo.

Revelado pelo Defensa y Justicia, Frías conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021 com a equipe argentina. Antes de se transferir ao León, em janeiro de 2023, também defendeu o Los Andes, da Argentina. Aliás, no México, foi peça importante na campanha que levou o León ao título da Liga dos Campeões da Concacaf de 2023.

