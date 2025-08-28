Panini lança álbum do Brasileirão 2025 com novidades digitais; veja preços e pacotes

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia lideram a competição, enquanto o Z4 é formado por Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport

A Panini lançou oficialmente o álbum de figurinhas do Brasileirão 2025 — já com returno em disputa. O produto conta com 88 páginas e 685 cromos, que incluem 160 especiais destinados aos clubes das Séries A e B. Além dos tradicionais escudos e mascotes, a edição ainda traz um espaço denominado “Paninipedia” e a chance de criar figurinhas digitais pelo ”My Panini”.

O espaço de estatísticas da “Paninipedia” permite que o torcedor promova escalas personalizadas, além das criações digitais já mencionadas. Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina, destacou o objetivo da coleção: