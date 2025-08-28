Neymar volta a treinar em campo e mira retorno ao Santos no domingo

Craque faz trabalho de transição e treina finalizações no CT Rei Pelé; expectativa é que seja titular contra o Fluminense, na estreia de Vojvoda

O craque Neymar voltou a treinar no gramado do CT Rei Pelé. A atividade do jogador ocorreu na manhã desta quinta-feira (28). O camisa 10 do Santos, que se recupera de um edema na coxa, fez um trabalho físico separado do grupo. A expectativa da comissão técnica, contudo, é que ele reforce o time no domingo (31). O jogo contra o Fluminense, aliás, marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Esta foi a primeira atividade do craque santista no campo nesta semana. Na terça (26) e na quarta-feira (27), ele ficou apenas na parte interna do CT. Hoje, o jogador fez um trabalho específico de transição física. O treino também incluiu diversas e repetidas práticas de finalizações a gol.