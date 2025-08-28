Neymar apoia Depay após críticas ao gramado sintético no Brasil

Astros de Corinthians e Santos voltam a levantar debate sobre a utilização de campos artificiais no futebol brasileiro

O debate sobre o uso de gramados artificiais no futebol brasileiro voltou a ganhar força nesta quinta-feira (28/8). Afinal, após o atacante Memphis Depay, do Corinthians, utilizar as redes sociais para reforçar sua insatisfação com o tema, Neymar apareceu para apoiar a crítica do holandês.

Em publicação no X (antigo Twitter), o holandês disparou: “A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?”. A resposta de Neymar veio em seguida, com um curto e direto “concordo”, ampliando a repercussão da crítica.