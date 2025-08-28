Namoro com rapper pesa em recusa de atacante do Manchester United à Roma

Oferta da Roma

O clube da capital italiana tentou avançar com uma oferta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões) ao United e um contrato de cinco temporadas. Totalizando vencimentos de 6 milhões de euros anuais.

O diretor Ricky Massara chegou a ir pessoalmente a Londres, enquanto o técnico Gian Piero Gasperini ligou diretamente para o atleta a fim de convencê-lo a aceitar a oferta. Ainda assim, Sancho não respondeu de forma conclusiva e gerou frustração em Trigoria.

Divergências de contextos

Se de um lado a imprensa italiana tem repercutido motivos pessoais para recusa, os ingleses seguiram por outro caminho. Veículos especializados em cobertura do Man Utd destacaram o aspecto financeiro como principal entrave.

O atacante recebe cerca de 250 mil euros por semana (cerca de R$ 1,6 milhão) no clube e teria recusado cortes significativos em seus ganhos. No Chelsea, por exemplo, a tentativa de redução salarial inviabilizou a permanência — onde atuou por empréstimo na última temporada.

E a situação no United?

De volta a Manchester, Sancho integra um grupo de jogadores afastados, apelidado de “esquadrão antibombas”. O técnico Ruben Amorim já comunicou que não pretende utilizá-lo em seus planos.

Diante desse cenário, crescem os rumores de que ele possa buscar uma mudança mais radical e aceitar proposta da MLS. Ou seja, nos Estados Unidos. Contexto que permitiria manter-se mais próximo da namorada.

A indecisão quanto ao futuro afastou outros interessados em Sancho. A Juventus, por exemplo, chegou a sondar a situação e quase rivalizou com o Besiktas pelo jogador, porém ambos recuaram após a demora em obter respostas.

Com 25 anos e passagem por Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea, Sancho ainda não conseguiu recuperar o brilho da época de promessa inglesa. A escolha entre seguir no futebol europeu ou priorizar a vida pessoal pode definir o rumo de sua carreira.

