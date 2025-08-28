Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Pereira, do Flamengo, pode ser preso por atraso na pensão alimentícia

Justiça estipula que o jogador tem apenas 72 horas para pagar dívida de pensão alimentícia com Tainá Castro, sua ex-companheira
Léo Pereira, do Flamengo, pode ser preso em 72 horas caso descumpra uma nova determinação da Justiça. O zagueiro, afinal, atrasou o pagamento da pensão alimentícia em meio à briga judicial com a ex-companheira Tainá Castro, desde 2023. O valor gira em torno de R$ 23 mil mensais. A informação inicial é do Portal Leo Dias.

De acordo com o colunista “Leo Dias”, Léo Pereira participou de uma audiência com a ex-esposa Tainá Castro no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aliás, um oficial de Justiça foi ao local para acionar o atleta e cobrar os meses de pensão atrasados.

Tainá é mãe de dois filhos com o zagueiro do Flamengo, enquanto Militão tem uma filha, Cecília, fruto do relacionamento anterior com Karoline Lima. Atualmente, Léo namora Karoline, e o defensor do Real Madrid mora com Castro. Apesar dos embates públicos, as partes envolvidas priorizam a convivência harmônica entre os filhos em seus respectivos núcleos.

Tainá Castro e Léo Pereira mantêm guarda compartilhada dos filhos Matteo e Helena, com residência fixa cedida à mãe e direito de visitas ao pai. Apesar das diretrizes formais, ambos ajustam os dias conforme compromissos de trabalho e rotina familiar.

Briga antiga

Tainá Castro acionou a Justiça em julho do ano passado para cobrar mais de R$ 1 milhão do zagueiro Léo Pereira pelo não cumprimento do acordo de bens do casal. De acordo com o jornal O Globo, o jogador tinha até o dia 4 de julho de 2024 para pagar R$ 2 milhões à ex-mulher. O zagueiro, por sua vez, teria depositou “apenas” R$ 1 milhão. O valor seria referente ao imóvel onde ela e os filhos residem.

