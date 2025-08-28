Jogador do Bahia viraliza ao expor inconveniente visita recorrente

Jogador do Bahia viraliza ao expor inconveniente visita recorrentePresença de animal na residência, que se aproveita de alimentos de seu bicho de estimação, causa incômodo no atleta que defende o Bahia
O meio-campista Rodrigo Nestor, que defende o Bahia, começou a ganhar destaque nas redes sociais por um motivo inusitado. No caso, o atleta compartilhou que sua casa passou a receber a visita frequente de um sapo. Contudo, a presença do animal se mostrou incômoda pelos relatos do jogador, pois o animal costuma se aproveitar de alimentos dos bichos de estimação do volante.
Alguns registros da presença do sapo na casa e os relatos de indignações de Nestor se tornaram episódios cômicos para internautas.
“Na moral é todo dia isso kkkk”, indicou o jogador.
“Vai começar a pagar aluguel também, tá todo dia aqui”, reclamou o meio-campista.
“Você é desaforado, esse é seu problema”, apontou o volante.
Nestor está em sua primeira temporada no Bahia, já que está cedido por empréstimo pelo São Paulo. O clube nordestino terá que comprar o jogador se uma meta de desempenho prevista em contrato for alcançada. Até o momento, o meio-campista intercala entre titular e reserva. Afinal, das 57 partidas do Bahia na temporada, ele atuou em 31, iniciando 17 deles e começando no banco em 14. Além disso, em outros 18 jogos em que esteve à disposição, sequer entrou em campo.
