Jogador do Bahia viraliza ao expor inconveniente visita recorrente

Presença de animal na residência, que se aproveita de alimentos de seu bicho de estimação, causa incômodo no atleta que defende o Bahia

O meio-campista Rodrigo Nestor, que defende o Bahia, começou a ganhar destaque nas redes sociais por um motivo inusitado. No caso, o atleta compartilhou que sua casa passou a receber a visita frequente de um sapo. Contudo, a presença do animal se mostrou incômoda pelos relatos do jogador, pois o animal costuma se aproveitar de alimentos dos bichos de estimação do volante.

Alguns registros da presença do sapo na casa e os relatos de indignações de Nestor se tornaram episódios cômicos para internautas.