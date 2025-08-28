Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje no Fluminense, Everaldo fala em ‘carinho’ pelo Bahia

Atacante chegou ao Tricolor carioca proveniente do rival baiano; ao canal do Flu no YouTube, jogador analisa confronto com o ex-time
O atacante do Fluminense Everaldo terá sua primeira oportunidade de realizar a lei do ex contra o Bahia, último clube que defendeu antes de acertar com o Tricolor carioca, em 2025. E, ao canal oficial do Fluminense no YouTube, o jogador falou sobre o “carinho” que detém pelo ex-clube, além de analisar seu entrosamento com os companheiros de ataque.

Inicialmente, Eve se mostrou confiante em sair da Arena Fonte Nova com um resultado positivo. Afinal, nesta quinta-feira (28/8), o Tricolor enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Meu nível está altíssimo. Não só meu, como da minha equipe, dos meus companheiros. Então, focado neste jogo. Acertamos o que tínhamos que acertar. Agora é chegar na Fonte Nova – sei que vai ser um jogo difícil -, mas que a gente tem totais condições de chegar lá e sair com o resultado positivo”, analisou.

Hoje no Fluminense, Eve relembra passagem pelo Bahia

O camisa 9, então, falou sobre seu passado no Bahia. Por lá, atuou por duas temporadas, anotando 34 gols em 124 jogos. Agora, porém, defende o escudo do Fluzão.

“Eu tenho um carinho muito grande pelo Bahia. Passei lá por duas temporadas, momentos muito marcantes para mim. Mas agora eu defendo o Fluminense, então estou feliz de voltar para lá, embora eu seja um adversário, mas vou fazer o meu melhor para defender esse escudo”, afirmou.

Por fim, o atacante de 34 anos analisou o entrosamento com os companheiros de frente, como Serna e Canobbio. Mas o que faz os jogadores se entenderem? Eve responde.

“Acho que os treinos, obviamente, ajudam bastante. Mas principalmente os jogos. Acho que a gente casou bem ali com as características ali de ataque. Então é dar seguimento a esse trabalho e chegar lá para fazer um grande jogo e, como eu falei, buscar um resultado positivo”, encerrou.

