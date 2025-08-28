Fluminense confirma venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

O Fluminense concluiu, nesta quinta-feira (28/08), a transferência do meia Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Tricolor seguirá com 10% dos direitos, e a preferência de um futuro retorno do jogador para o futebol brasileiro. O Moleque de Xerém soma 12 partidas pela equipe profissional do Tricolor.

O valor da negociação deve girar em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões na cotação atual). Afinal, o atleta e os empresários aceitaram abrir mão de parte do valor a que tinham direito, de 15% para 6% para fechar o negócio. O staff, por sua vez, tinha 10% de exclusividade na venda e reduziu para 7%.