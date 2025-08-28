Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense confirma venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Tricolor negocia jovem atleta por 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões) e seguirá com 10% dos direitos econômicos
O Fluminense concluiu, nesta quinta-feira (28/08), a transferência do meia Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Tricolor seguirá com 10% dos direitos, e a preferência de um futuro retorno do jogador para o futebol brasileiro. O Moleque de Xerém soma 12 partidas pela equipe profissional do Tricolor.

 O valor da negociação deve girar em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões na cotação atual). Afinal, o atleta e os empresários aceitaram abrir mão de parte do valor a que tinham direito, de 15% para 6% para fechar o negócio. O staff, por sua vez, tinha 10% de exclusividade na venda e reduziu para 7%.

Antes mesmo do anúncio oficial, o atacante Riquelme Felipe utilizou as redes sociais para se despedir do companheiro de Fluminense. Amigos de longa data, ambos começaram a caminhada juntos na base do Flu, em Xerém. Eles, aliás, são consideradas joias do Tricolor das Laranjeiras.

Jovem promissor do Fluminense

O meio-campista chegou aos profissionais do Fluminense na reta final do Brasileirão de 2024. Ele, então, esteve em campo em 11 partidas, mas viu a concorrência aumentar com a chegada de Lucho Acosta no setor.

Além do interesse ucraniano, Isaque recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma delas evoluiu para proposta oficial. Ele faz parte da Esquadrilha 07, geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.

