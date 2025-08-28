Flamengo planeja mais vendas de jogadores do setor ofensivo

Após saída de Matheus Gonçalves, técnico Filipe Luís tem nove opções e quer reduzir opções ainda nesta janela de transferências

Michael e Juninho são os principais nomes que podem deixar o Flamengo ainda nesta janela de transferência. Ambos pouco aparecem na lista de relacionados. Além deles, Cebolinha também vem perdendo espaço no time de Filipe Luís.

Depois da venda do meia/ponta direita Matheus Gonçalves , o Flamengo ainda tem a intenção de vender mais jogadores do setor ofensivo. Afinal, o técnico Filipe Luís tem o setor como o mais recheado do elenco. Antes saída do jovem atleta, o treinador tinha 10 opções, o que deixava muitos fora das partidas.

Michael, aliás, recusou uma proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita, e aguarda novas propostas vindas do Oriente Médio. Há a expectativa de negociá-lo nos próximos dias. Ele, aliás, entrou na relação somente contra o São Paulo após o Mundial de Clubes.

Por outro lado, Juninho, que também perdeu espaço. O Flamengo recusou duas propostas de empréstimo pelo atacante com a justificativa de um planejamento para dar mais espaço a ele. No entanto, ficou fora dos últimos cinco jogos: Mirassol, Internacional (três vezes) e Vitória. O último jogo como titular foi em abril, contra a LDU.

Por fim, Cebolinha também vive um momento de pouca estabilidade em campo. Ele foi relacionado em 11 partidas e foi utilizado em seis, sendo duas como titular. Nos últimos três jogos, teve apenas um minuto em campo. Com a chegada de Samuel Lino, ele perdeu ainda mais minutos em campo.

No momento, Filipe Luís tem nove opções para o setor ofensivo. Saiba os nomes: Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Wallace Yan, Pedro, Bruno Henrique e Juninho.