Flamengo negocia herói do título da Libertadores Sub-20

Goleiro Lucas Furtado não chega em acordo para renovação com o Rubro-Negro e vai para o Vitória de Guimarães, de Portugal / Crédito: Jogada 10

O Flamengo não terá mais o goleiro Lucas Furtado, de 20 anos. O Rubro-Negro liberou o jovem atleta para assinar com o Vitória de Guimarães, de Portugal. O jogador, aliás, foi o herói da conquista do bicampeonato da Libertadores, mas perdeu espaço no sub-20 neste último mês. A informação é do “ge”. Lucas Furtado tinha vínculo até dezembro de 2025, mas não entrou em acordo para uma extensão contratual. O Flamengo, assim, liberou o arqueiro para o Vitória de Guimarães. O Rubro-Negro ficará com 50% dos direitos econômicos do goleiro, o que pode render uma receita futura caso ele tenha uma boa passagem pela Europa.