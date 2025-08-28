Flamengo inova em anúncio de reforço com mundo dos games e fecha parceria

Rubro-Negro associa chegada de novo jogador ao jogo “Clash Royale” e atraiu interesse para fechar acordo com a empresa desenvolvedora / Crédito: Jogada 10

O Flamengo teve atitude inovadora ao transformar anúncio da contratação do lateral-direito Emerson Royal em uma oportunidade de negócio com o jogo “Clash Royale”. Isso porque, o Rubro-Negro atrelou a chegada do atleta ao mundo dos jogos eletrônicos. O reforço foi exibido como “carta épica”. A decisão do clube viralizou e despertou o interesse da Supercell, empresa responsável por desenvolver o jogo, em acertar uma parceria. Ambos os lados chegaram a um consenso e acertaram um acordo até o fim de 2025. Na parceria, o Flamengo precisará produzir e publicar conteúdos nas redes sociais do clube e de seu canal oficial do Youtube envolvendo o “Clash Royale”. Outras iniciativas como vídeos no telão do Maracanã, microfones com personalização. Além disso, uma ambientação temática, especialmente no vestiário, especialmente no espaço onde ficará o uniforme de Emerson Royal.

Flamengo sofre sanção financeira por promover poluição O Flamengo recebeu uma multa de quase R$ 1 milhão do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por despejo irregular de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Afinal, os técnicos do órgão identificaram o problema depois de encontrarem altos níveis de amônia saindo das tubulações do clube, na Gávea. Ao todo, o Rubro-Negro terá que pagar R$ 902.183,30. O despejo de esgoto sem tratamento saía pela tubulação da Gávea. O Flamengo tem quatro galerias de águas pluviais e desembocava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Desde 2022, o clube recebeu quatro notificações para regularizar a situação. A última ocorreu em fevereiro. Assim, regularizou o problema em maio. Contudo, não escapou da multa. O Rubro-Negro tem 15 dias para recorrer da decisão. A infração é prevista no artigo 61 da Lei Estadual 3.467/00, que fala em “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. Na vistoria que constatou a presença de amônia, os técnicos do Inea ressaltaram que as tubulações eram antiga.