Flamengo acerta empréstimo de Lorran a clube da Itália

O Flamengo, portanto, receberá 500 mil euros pelo empréstimo (R$ 3,1 milhões). O Pisa, aliás, é obrigado a comprar Lorran caso o jovem participe de metade dos jogos do clube italiano na temporada e não caia para segunda divisão.

O Flamengo tem mais um Cria do Ninho dando adeus. O clube carioca acertou, nesta quinta-feira (28), o empréstimo de Lorran ao Pisa (Itália). O jogador de 19 anos vai fazer exames médicos e, se aprovado, assinar com o clube. A negociação é de empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas atingidas. A informação inicial é do “ge”.

Além disso, a obrigação de compra é de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões na cotação atual), e o Rubro-Negro ficará com 50% dos direitos econômicos, neste caso. O jogador viaja já nesta quinta-feira para a Itália.

Lorran quase deixou o Flamengo antes

O atacante teve negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia.

Lorran surgiu como uma das grandes joias do Fla e chegou a ter boa sequência de jogos. Ele, porém, caiu de rendimento e passou a ficar de lado ainda com Tite e não conseguiu sequência com Filipe Luís. Ele sequer participou da pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo.

Em agosto do ano passado, o clube renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões).