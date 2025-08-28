Firmino marca primeiro gol com a camisa do Al Sadd

Atacante brasileiro brilha na vitória por 2 a 0 sobre o Al Gharafa e celebra momento especial ao lado da família no Qatar

Um dia especial para Roberto Firmino. Nesta quinta-feira (28), o atacante brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Sadd, na vitória de 2 a 0 sobre o Al Gharafa, pela terceira rodada do Campeonato do Qatar. Após dois anos pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, e o título da Liga dos Campeões da Ásia na última temporada, ele inicia essa nova etapa de forma animadora.

A estreia aconteceu há uma semana. Como o Al Sadd vem de um bicampeonato nacional, chegando a um total de 18 títulos na história do torneio, a base campeã foi mantida como titular e Firmino entrou apenas no segundo tempo em que a equipe perdeu para o Qatar SC por 3 a 2. Na partida seguinte, já entre os 11, ele deu a assistência para Akram Afif marcar o gol da vitória de 2 a 0 sobre o Al-Ahli Doha.

Mas faltava balançar as redes, uma especialidade de Firmino, que já marcou 211 vezes como profissional. Nesta quinta, o Al Sadd saiu na frente logo aos 4 minutos, com um gol do lateral argelino Youcef Atal. E o brasileiro não deixaria passar mais uma oportunidade. Aos 6 minutos da etapa final, Akram Afif retribuiu a gentileza do último jogo e deu o passe para o primeiro gol do brasileiro.

Firmino dedica gol à família

“Estou muito feliz com esse meu início de trabalho aqui no Al Sadd. Eu e minha família já estamos totalmente adaptados ao Catar, um país fantástico, o que facilita para que tudo dê certo. Fizemos um bom jogo, contra uma equipe qualificada, e conseguimos um grande resultado na nossa casa. E saiu o primeiro gol, que dedico à minha esposa (Larissa) e às minhas quatro filhas”, disse Firmino.

A próxima partida do Al Sadd, no dia 1º de setembro, é justamente contra o próprio Al Gharafa. Porém, desta vez pela QSL Cup, a Liga das Estrelas do Qatar.