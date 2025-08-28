Filipe Luís decidirá sobre disputa na lateral esquerda no Flamengo

Com Alex Sandro lesionado, técnico terá que escolher entre Ayrton Lucas e Matías Viña para a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão

O camisa 6 era titular absoluto da equipe comandada por Filipe Luís, mas vinha enfrentando problemas físicos recorrentes ao longo da temporada. Agora, a expectativa é que Ayrton Lucas assuma a posição. No entanto, o uruguaio Matías Viña também aparece como opção, mas corre por fora na disputa por uma vaga na lateral-esquerda.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um problema na lateral esquerda por conta da lesão de Alex Sandro. Na goleada histórica sobre o Vitória, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Desta forma, o técnico Filipe Luís vê a disputa entre Ayrton Lucas e Matías Viña em alta para a partida contra o Grêmio, neste domingo, pela 22ª rodada da competição nacional.

Contratado no início de 2024, Viña ainda não conseguiu sequência no Flamengo. O uruguaio, afinal, sofreu uma grave lesão em agosto do ano passado e ficou cerca de 10 meses afastado das atividades, voltando apenas no último mês de junho. Desde então, disputou sete partidas e ainda não contribuiu com gol ou assistência, apesar das boas atuações.

Do outro lado, Ayrton Lucas se firmou nos últimos meses como o reserva imediato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo, assim, deve ganhar a vaga pela comissão técnica. Ele, aliás, já disputou 24 jogos na atual temporada, com um gol e uma assistência.

Agora, Filipe Luís terá que reorganizar sua equipe para manter a solidez defensiva. Depois do jogo contra o Grêmio, no domingo, o Flamengo terá 15 dias de folga por causa da paralisação para a Data Fifa. O jogo seguinte será no dia 14 de setembro, contra o Juventude, e Alex Sandro já deverá estar à disposição.