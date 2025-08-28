Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís decidirá sobre disputa na lateral esquerda no Flamengo

Filipe Luís decidirá sobre disputa na lateral esquerda no Flamengo

Com Alex Sandro lesionado, técnico terá que escolher entre Ayrton Lucas e Matías Viña para a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um problema na lateral esquerda por conta da lesão de Alex Sandro. Na goleada histórica sobre o Vitória, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Desta forma, o técnico Filipe Luís vê a disputa entre Ayrton Lucas e Matías Viña em alta para a partida contra o Grêmio, neste domingo, pela 22ª rodada da competição nacional.

O camisa 6 era titular absoluto da equipe comandada por Filipe Luís, mas vinha enfrentando problemas físicos recorrentes ao longo da temporada. Agora, a expectativa é que Ayrton Lucas assuma a posição. No entanto, o uruguaio Matías Viña também aparece como opção, mas corre por fora na disputa por uma vaga na lateral-esquerda.

Contratado no início de 2024, Viña ainda não conseguiu sequência no Flamengo. O uruguaio, afinal, sofreu uma grave lesão em agosto do ano passado e ficou cerca de 10 meses afastado das atividades, voltando apenas no último mês de junho. Desde então, disputou sete partidas e ainda não contribuiu com gol ou assistência, apesar das boas atuações.

Do outro lado, Ayrton Lucas se firmou nos últimos meses como o reserva imediato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo, assim, deve ganhar a vaga pela comissão técnica. Ele, aliás, já disputou 24 jogos na atual temporada, com um gol e uma assistência.

Agora, Filipe Luís terá que reorganizar sua equipe para manter a solidez defensiva. Depois do jogo contra o Grêmio, no domingo, o Flamengo terá 15 dias de folga por causa da paralisação para a Data Fifa. O jogo seguinte será no dia 14 de setembro, contra o Juventude, e Alex Sandro já deverá estar à disposição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar