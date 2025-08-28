Família de Davide Ancelotti desembarca no Rio, e Ana Galocha chega com aula marcada

Uma trajetória que vai além do futebol

Galocha sustenta um forte reconhecimento como artista plástica no cenário europeu, com destaque entre mulheres consolidadas no ramo. Suas obras misturam técnicas contemporâneas e referências clássicas, com exposições em diferentes países.

A vinda para o Brasil, segundo especialistas próximos à artista, pode oferecer nova fonte de inspiração para sua produção. Especialmente por se tratar de um país marcado pela diversidade de influências visuais.

Momento especial para Davide Ancelotti

A mudança acontece em um contexto de afirmação para carreira de Davide, no Botafogo desde o início de julho. Isso porque refere-se ao primeiro trabalho profissional do técnico, que atuou por anos como auxiliar do pai Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira.

Apesar da eliminação precoce na Libertadores, o treinador soma vitórias expressivas no início do trabalho. A crise que tentou tomar conta recentemente do trabalho caiu mais na conta de problemas anteriores nos bastidores do Alvinegro. Como, por exemplo, no planejamento de Textor para temporada.

Entende-se que o momento pode representar um marco na passagem do técnico pelo Brasil. Isso porque a chegada da família representa estabilidade extracampo ao comandante — afinal, ele também está em período de adaptação aos novos costumes.

A chegada de Ana levou mais tempo por questões burocráticas. Ela revelou que os primeiros dias foram dedicados à busca de escola para os filhos e definição de residência fixa na cidade.

Apoio decisivo ao marido

O histórico familiar em diferentes países leva a crer que a adaptação não será problema para Ana. Além do suporte emocional, a artista também pretende usar a experiência para ampliar sua visão de mundo e, paralelamente, sua arte.

Já o apoio irrestrito possibilita, agora, que o técnico concentre exclusivamente em seu trabalho no clube.

