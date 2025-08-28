Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em desabafo após vitória do Corinthians pela Copa do Brasil, Hugo revela drama familiar

Na saída do campop, goleiro alvinegro conta sobre perda dos filhos gêmeos e dedica o 1 a 0 na Ligga Arena à sua esposa
O goleiro Hugo desabafou após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR na Ligga Arena, nesta quarta-feira (28), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, o jogador, que contribuiu com defesas decisivas para a equipe segurar o triunfo em Curitiba, revelou um drama familiar. Ele citou a perda dos filhos gêmeos e dedicou o resultado à esposa, Rauany Barcellos.

“Queria de fazer um desabafo, pois passei com família por uma situação delicada. Minha esposa estava grávida, e perdemos o bebê. Mesmo assim, nunca deixei de trabalhar, dar o meu melhor e estar concentrado. Ser convocado para a Seleção e fazer uma partida como essa. Então, dedico essa vitória para ela, nunca vou soltar a mão dela”, iniciou ele, em entrevista ao SporTV.

“Muito feliz pelo resultado. Nosso intuito de vencer o jogo, e a equipe está de parabéns por tudo o que desempenhou em campo. É um passo grande para a classificação. Quando precisarem de mim, estarei aqui para ajudar o time”, acrescentou.

Hugo Souza: ‘Se estou aqui, é por esses jogadores’

Hugo Souza também comentou sobre uma de suas defesas na casa do Furacão. Por fim, ele destacou a importância do elenco em sua trajetória no Timão.

“Naquela bola rápida, na cabeçada do Patrick, reagi bem e fui feliz em fazer a defesa. Estou feliz por disputar ao lado dessa equipe. se estou aqui, é por eles, concluiu o goleiro.

Com o triunfo no duelo de ida das quartas de final em Curitiba, o Corinthians precisa apenas de um empate duelo da volta, em 10 de setembro, na Neo Química Arena, para se firmar entre os quatro melhores do mata-mata nacional. Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG. Na ida, também nesta quarta-feira, o time celeste venceu por 2 a 0 fora de casa.

