Em desabafo após vitória do Corinthians pela Copa do Brasil, Hugo revela drama familiar

Na saída do campop, goleiro alvinegro conta sobre perda dos filhos gêmeos e dedica o 1 a 0 na Ligga Arena à sua esposa

“Queria de fazer um desabafo, pois passei com família por uma situação delicada. Minha esposa estava grávida, e perdemos o bebê. Mesmo assim, nunca deixei de trabalhar, dar o meu melhor e estar concentrado. Ser convocado para a Seleção e fazer uma partida como essa. Então, dedico essa vitória para ela, nunca vou soltar a mão dela”, iniciou ele, em entrevista ao SporTV.

O goleiro Hugo desabafou após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR na Ligga Arena , nesta quarta-feira (28), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, o jogador, que contribuiu com defesas decisivas para a equipe segurar o triunfo em Curitiba, revelou um drama familiar. Ele citou a perda dos filhos gêmeos e dedicou o resultado à esposa, Rauany Barcellos.

“Muito feliz pelo resultado. Nosso intuito de vencer o jogo, e a equipe está de parabéns por tudo o que desempenhou em campo. É um passo grande para a classificação. Quando precisarem de mim, estarei aqui para ajudar o time”, acrescentou.

Hugo Souza: ‘Se estou aqui, é por esses jogadores’

Hugo Souza também comentou sobre uma de suas defesas na casa do Furacão. Por fim, ele destacou a importância do elenco em sua trajetória no Timão.

“Naquela bola rápida, na cabeçada do Patrick, reagi bem e fui feliz em fazer a defesa. Estou feliz por disputar ao lado dessa equipe. se estou aqui, é por eles, concluiu o goleiro.

Com o triunfo no duelo de ida das quartas de final em Curitiba, o Corinthians precisa apenas de um empate duelo da volta, em 10 de setembro, na Neo Química Arena, para se firmar entre os quatro melhores do mata-mata nacional. Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG. Na ida, também nesta quarta-feira, o time celeste venceu por 2 a 0 fora de casa.