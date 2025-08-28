Eagle afirma ter crédito de R$ 305 milhões junto à SAF Botafogo; entenda o caso

Empresa alega que Textor, dono da SAF alvinegra, fez cobranças indevidas em processo na Justiça do Rio e pede uma espécie de indenização

O imbróglio entre a Eagle Football Holdings e a SAF do Botafogo ganhou mais um capítulo. Afinal, a defesa da empresa inglesa apresentou um recurso, na 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual pediu a suspensão do congelamento das ações da companhia. Ela também cobrou uma indenização de R$ 305 milhões pelo que definiu como “conduta ilícita” de John Textor. A informação é do jornal “O Globo”.

Vale lembrar que em 31 de julho, o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud atendeu um pedido da SAF alvinegra ao congelar ações da empresa. O relatório apontou uma dívida de R$ 152 milhões ao clube carioca, o que fez com que o norte-americano permanecesse à frente do Alvinegro.