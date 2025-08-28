Depay critica gramado sintético após retorno no Corinthians: ‘Mata o jogo’

Atacante holandês volta após período afastado por lesão e completa 50 jogos com a camisa do Timão diante do Athletico pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay voltou a vestir a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (27/8), mas o retorno foi marcado por reclamações. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o holandês usou as redes sociais para se manifestar contra o gramado sintético da Ligga Arena. “Grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?”, publicou Memphis no X (antigo Twitter), na madrugada desta quinta-feira.

Artificial grass kills the game.

Brazil when you going to listen to the players? — Memphis Depay (@Memphis) August 28, 2025 Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita que o deixou afastado por 20 dias, o atacante iniciou a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, mas teve participação discreta. A partida marcou ainda o 50º jogo de Depay com a camisa alvinegra desde sua chegada ao clube.