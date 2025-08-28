Celso Barros e Rolim formam chapa para disputar presidência do Fluminense

Chapa de oposição é denominada 'O Flu é dos Tricolores', que já conta com o apoio de figuras influentes dentro do clube das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

A oposição do Fluminense se movimentou e uniu em torno de Celso Barros, que será candidato em uma dobradinha com Rafael Rolim, seu vice. A chapa se chama “O Flu é dos Tricolores”, que vai tentar derrotar o candidato da situação, apoiado pelo atual presidente, Mário Bittencourt. Sérgio Poggi, ex-conselheiro e candidato a vice na última eleição, e Alexey Dantas, advogado e especialista em gestão e marketing esportivo, já sinalizaram apoio a dupla. Celso Barros é um nome bem conhecido pela torcida do Fluminense. O médico e ex-presidente da Unimed, afinal, investiu no clube quando estava na Série C e o conduziu a dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e três Estaduais, além de um vice da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o advogado Rolim é Procurador do Estado, foi candidato a presidente na última eleição e liderou o Movimento Futuro Flu, que lutava por transparência no processo de transformação em SAF liderado por Mário Bittencourt. “Anuncio hoje que, em nome de uma coalizão em defesa do Fluminense, faço parte da chapa “O Flu é dos Tricolores”. Futebol forte com gestão responsável e transparente é o que vamos apresentar aos tricolores. Que vença o Fluminense!!!”, escreveu Rolim em suas redes sociais. Para concorrer à presidência do Fluminense, é preciso, aliás, 200 fichas de sócios para ter a candidatura oficial. Dessa forma, alguns pré-candidatos devem desistir do pleito.