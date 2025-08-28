Braga goleia Lincoln Red e garante vaga na Liga Europa

Braga goleia Lincoln Red e garante vaga na Liga EuropaPortugueses vencem por 5 a 1 e confirmam participação em competições europeias pela sétima temporada seguida
O Braga vai representar Portugal na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (28), o time português voltou a golear o Lincoln Red, de Gibraltar, e venceu o duelo no Estádio Municipal por 5 a 1. Gabri Martínez foi o grande destaque com dois gols marcados, enquanto Carvalho, Sandro Vidigal e Pau Victor completaram o placar. Por outro lado, o modesto Lincoln Red marcou o gol de honra com Enrique Bernal já nos acréscimos da partida.
Dessa maneira, os portugueses garantiram a classificação com o placar agregado de 9 a 1 neste playoff da Liga Europa. Além disso, esta é a sétima temporada consecutiva em que o Braga confirmou participação em competições da Uefa.
One more time… ✨#GanharComTodos | #UEL pic.twitter.com/m58SYhmdxM
— SC Braga (@SCBragaOficial) August 28, 2025
O técnico Carlos Vicens aproveitou a partida para testar vários jogadores e promoveu as estreias de Alaa Bellaarouch, Robson Bambu, Nuno Matos e João Marques na atual temporada.
