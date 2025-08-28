Athletico se manifesta após invasão de torcedor ao goleiro Hugo, do Corinthians

Furacão diz que homem que agrediu o goleiro atleta do Timão não é sócio do clube e tomará as medidas contra o ocorrido

A diretoria do Athletico se manifestou um dia após o duelo contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena. Durante a partida, um torcedor invadiu o campo e agrediu o goleiro Hugo Souza. Segundo o Furacão, as autoridades presentes detiveram o homem rapidamente.

O clube classificou a atitude como “reprovável”. Disse também que adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves. Além disso, informou que vai acompanhar o caso de perto, cobrar a punição do invasor e tomar as providências judiciais cabíveis contra ele.