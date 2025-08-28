Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico se manifesta após invasão de torcedor ao goleiro Hugo, do Corinthians

Furacão diz que homem que agrediu o goleiro atleta do Timão não é sócio do clube e tomará as medidas contra o ocorrido
A diretoria do Athletico se manifestou um dia após o duelo contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena. Durante a partida, um torcedor invadiu o campo e agrediu o goleiro Hugo Souza. Segundo o Furacão, as autoridades presentes detiveram o homem rapidamente.

O clube classificou a atitude como “reprovável”. Disse também que adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves. Além disso, informou que vai acompanhar o caso de perto, cobrar a punição do invasor e tomar as providências judiciais cabíveis contra ele.

A confusão aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, quando a bola ainda rolava. Naquele momento, o Corinthians já vencia por 1 a 0, placar que se manteve até o fim com gol de Gui Negão. O invasor partiu de um setor destinado à torcida do Furacão. Em seguida, a polícia o levou para a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe). Ele foi autuado pela Lei Geral do Esporte, no artigo que trata de “promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito em eventos esportivos”.

Nota do Athletico

O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do Clube.

O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo.

O Clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator.

O Athletico Paranaense reafirma seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte.

