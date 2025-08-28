Arsenal é ‘novo inglês’ na busca por Piero Hincapié junto ao Bayer Leverkusen

A princípio, o desejo do clube inglês é tornar o negócio financeiramente mais acessível através de uma manobra simples. Em especial, diante do fato de ter ultrapassado a casa dos R$ 300 milhões em contratações na atual janela. Desse modo, a ideia do Arsenal seria de estabelecer acordo com empréstimo atrelado a opção de compra. Logo, poderia diluir o investimento em outra janela de transferência e ficar mais aderente no aspecto do fair play financeiro.

Em franca atividade no mercado de transferências, o Arsenal vai voltar novamente suas atenções para o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen . A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Contudo, ciente de valorização que o jogador de 23 anos possui no mercado, o Bayer se mostra resistente em aceitar tal modelo de negócio. Em especial, pelo fato do atleta contar com uma considerável multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 442,1 milhões).

A confiança por parte dos londrinos recai sobre o desejo do próprio jogador sul-americano em rumar para o Arsenal. Desde 2021 na representação alemã, Piero Hincapié acumula 166 jogos com sete gols, sete assistências e três títulos entre Campeonato Alemão, Copa e Supercopa da Alemanha.

Os Gunners são a segunda equipe não apenas da Inglaterra, mas da cidade de Londres, a abordar o Bayer para contratar o defensor. Antes, o Tottenham acenou com o mesmo modelo de empréstimo com opção de compra. Valor esse que seria fixado, justamente, nos 70 milhões de euros equivalentes a multa rescisória. Entretanto, as conversas não avançaram até então.