Árbitro relata agressão a Hugo Souza e arremessos de objetos na Arena da Baixada

Relatório do jogo pode acarretar em uma séria punição ao Athletico, que pode perder o mando de campo em alguns jogos nesta temporada

O documento ainda aponta que o trio de arbitragem foi alvo de objetos ao deixar o gramado em direção aos vestiários. Além disso, relatou o uso de sinalizadores por parte da torcida do Corinthians. Houve acionamento do protocolo de aviso no sistema de som e nos telões do estádio.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou na súmula a invasão de campo e a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, nos minutos finais da vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (27), em Curitiba.

“Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças (…) Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante”, escreveu o árbitro.

Sendo assim, o relatório do jogo pode acarretar em uma séria punição ao Athletico, que pode perder o mando de campo em alguns jogos nesta temporada. A súmula deve ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda esta semana.

Confusão nos instantes finais

A confusão ocorreu quando o Corinthians já vencia por 1 a 0, gol de Gui Negão, marcado aos 13 minutos da etapa final. O árbitro anulou o gol do Athletico por toque de braço após revisão. Depois da invasão de campo, ele retomou a partida apenas para a cobrança de falta e a encerrou logo em seguida.

Com o triunfo, o Corinthians leva a vantagem para o jogo de volta, dia 10 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena.