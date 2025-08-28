Após negociação fracassada com o Grêmio, Roger Guedes segue brilhando no Qatar

Atacante de 28 anos tem média de um gol por jogo e ao todo em dois anos marcou 57 vezes defendendo o Al-Rayyan

O atacante Roger Guedes segue brilhando na temporada pelo Al-Rayyan. Nesta quinta-feira (28), ele decidiu o clássico contra o Al-Duhail e marcou o único gol da partida. O lance aconteceu em meio ao interesse do Grêmio, que passou semanas tentando contratá-lo sem sucesso.

Roger Guedes balançou a rede aos 15 minutos do segundo tempo. Ele pegou o rebote da cabeçada de De Sart e acertou um bonito chute de primeira, com o pé esquerdo. O atacante mantém média de um gol por jogo: marcou três vezes em três partidas. Na estreia, fez dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sailiya.