Andreas faz exames na Inglaterra, e Palmeiras prepara anúncio oficial

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 08: Andreas Pereira of Fulham acknowledges the home fans at the end of the Premier League match between Fulham FC and Arsenal FC at Craven Cottage on December 08, 2024 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images) / Crédito: Mike Hewitt

O Palmeiras está a um passo de confirmar mais um nome de peso para o elenco de Abel Ferreira. O meia Andreas Pereira, do Fulham, realizou exames médicos na Inglaterra na quarta-feira (27) e já tem acordo com o clube. A expectativa é que a assinatura do contrato ocorra nos próximos dias, abrindo caminho para o anúncio oficial ainda antes da chegada do jogador ao Brasil. A transação vai acontecer após o Verdão desembolsar 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). Andreas terá vínculo até dezembro de 2028. Aliás, caso seja oficializado nesta quinta-feira, repetirá o modelo de Felipe Anderson, que foi anunciado ainda na Itália, em 2024, após assinar pré-contrato.