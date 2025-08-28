Além da derrota, Fluminense perde Samuel Xavier por lesão após jogo contra Bahia

Lateral-direito sente a coxa esquerda sozinho, é substituído com apenas 11 minutos de jogo e vira uma grande preocupação para a sequência / Crédito: Jogada 10

O Fluminense teve uma noite de péssimas notícias em Salvador. Além de perder para o Bahia por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, a equipe viu um titular se machucar. O lateral Samuel Xavier, aliás, deixou o campo com dores na coxa esquerda. A lesão ocorreu logo aos 11 minutos de jogo na Arena Fonte Nova. O atleta, portanto, virou uma grande preocupação para o técnico Renato Gaúcho. A lesão do experiente lateral, de fato, ocorreu em um lance totalmente isolado. Após chutar uma bola para o ataque, Samuel Xavier sentiu a coxa esquerda sozinho. Ele, então, caiu imediatamente no gramado com uma clara expressão de muita dor. O jogador precisou ser substituído na mesma hora pelo lateral Guga, seu reserva imediato.