Além da derrota, Fluminense perde Samuel Xavier por lesão após jogo contra Bahia

Lateral-direito sente a coxa esquerda sozinho, é substituído com apenas 11 minutos de jogo e vira uma grande preocupação para a sequência
O Fluminense teve uma noite de péssimas notícias em Salvador. Além de perder para o Bahia por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, a equipe viu um titular se machucar. O lateral Samuel Xavier, aliás, deixou o campo com dores na coxa esquerda. A lesão ocorreu logo aos 11 minutos de jogo na Arena Fonte Nova. O atleta, portanto, virou uma grande preocupação para o técnico Renato Gaúcho.

A lesão do experiente lateral, de fato, ocorreu em um lance totalmente isolado. Após chutar uma bola para o ataque, Samuel Xavier sentiu a coxa esquerda sozinho. Ele, então, caiu imediatamente no gramado com uma clara expressão de muita dor. O jogador precisou ser substituído na mesma hora pelo lateral Guga, seu reserva imediato.

Técnico do Fluminense tinha todo o elenco disponível

A contusão do jogador, inclusive, quebrou uma grande e rara expectativa do treinador. A partida contra o Bahia era a primeira com todo o elenco à disposição. O técnico Renato Gaúcho, pela primeira vez desde que foi contratado, não tinha desfalques. A boa sorte da equipe, contudo, durou apenas 11 minutos de bola rolando.

Para piorar ainda mais a situação, o Fluminense saiu de campo derrotado. O time perdeu o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil por 1 a 0 para o Bahia. Agora, o clube se preocupa com a possível ausência de seu lateral titular. O próximo compromisso da equipe, enfim, já é contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

