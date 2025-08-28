‘Faltam 90 minutos no Maraca’, diz Canobbio, confiante na virada do Fluminense

Apesar da derrota para o Bahia, uruguaio lembra da história do clube, pede para o time "acreditar" e convoca a torcida para o jogo de volta / Crédito: Jogada 10

O atacante Agustín Canobbio adotou um discurso de muita confiança após a derrota do Fluminense para o Bahia por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida ocorreu na noite desta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova. O uruguaio, contudo, lamentou as chances perdidas pela equipe. Apesar disso, ele garantiu que o time está “vivo” e convocou a torcida para a decisão. O jogador, de fato, ficou com um sentimento de grande frustração. Ele acredita que o time teve um bom desempenho, mas não foi eficiente para marcar:

“Acho que foram uns 25 ou 30 minutos em que jogamos muito bem, mas não conseguimos fazer o gol. Tivemos um gol anulado e eu tive uma chance cara a cara que finalizei mal. São muitas situações que não conseguimos concretizar.” Canobbio acredita na superação tricolor Canobbio, no entanto, buscou inspiração na famosa história de superação do clube. Ele, inclusive, lembrou de uma fala do presidente para motivar o grupo: “Mas a gente sempre está vivo. O presidente falou hoje que, quando menos se espera, o Fluminense está vivo. A história do Fluminense é assim. É acreditar.” A confiança do jogador, aliás, está totalmente baseada na qualidade do elenco. Para ele, o time tem os ingredientes necessários para reverter o placar adverso.

“Temos um time muito bom, muito qualificado, e temos que acreditar que estamos vivos. Temos muita rebeldia e muita inteligência”, afirmou o uruguaio com convicção. O jogo de volta, por fim, será a grande aposta para a classificação do time. No dia 10 de setembro, o fator casa, segundo Canobbio, será fundamental para a busca da virada. O atacante convocou a torcida e prometeu entrega total do elenco. “Faltam 90 minutos no Maracanã com a nossa torcida. E a gente vai com tudo. Não vamos baixar os braços”, finalizou.