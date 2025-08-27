Vitor Roque supera números de passagem na Europa com o Palmeiras

Atacante soma dez participações em gols em 36 jogos, ganha confiança de Abel Ferreira e vira peça-chave ao lado de Flaco López.

O desempenho já supera o que o jovem conseguiu em uma temporada e meia na Espanha. Somando passagens por Barcelona e Betis, o jogador disputou 49 jogos, marcou nove gols e não deu nenhuma assistência. No Barça, foram 16 jogos e apenas dois gols; no Betis, 33 partidas e sete tentos.

Aos poucos, Vitor Roque vai deixando para trás a instável experiência na Europa e mostrando por que o Palmeiras apostou alto em seu futebol. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na segunda-feira (25), o atacante foi protagonista ao dar duas assistências, chegando a dez participações diretas em gols (seis gols e quatro passes decisivos) em 36 partidas pelo Verdão.

A discrepância nos números revela as dificuldades que o atacante teve para se adaptar ao futebol europeu. Contratado pelo Barcelona como uma das maiores promessas do Brasil, ele retornou ao país no início de 2025 buscando recuperar confiança e regularidade.

No Palmeiras, essa retomada começa a se consolidar. Nas últimas cinco partidas, Vitor Roque só passou em branco nas participações no empate sem gols contra o Universitario, do Peru. Nos outros compromissos, somou dois tentos e quatro assistências, sendo fundamental para o bom momento ofensivo da equipe.

Impulsionado pela parceira com Flaco López

A boa fase de Vitor Roque coincide com sua parceria cada vez mais sólida com Flaco López, dupla que se consolidou no ataque alviverde. Afinal, juntos, tornam-se a principal esperança ofensiva do Palmeiras neste momento de pressão após a eliminação na Copa do Brasil justamente para o rival Corinthians.

Afinal, o clássico volta ao centro das atenções no próximo domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Pressionado por resultados, o Palmeiras deposita em Vitor Roque parte fundamental da missão de buscar uma vitória que pode significar mais do que três pontos, mas a afirmação definitiva de sua jovem estrela.