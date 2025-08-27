Três brasileiros estão entre os melhores sub-20 do mundo; veja ranking

Lista foi elaborada pelo Observatório do Futebol (CIES). Estêvão, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece em 4º lugar

Três jogadores brasileiros estão na lista de melhores jogadores sub-20 do futebol mundial de acordo com o Observatório do Futebol (CIES). No levantamento divulgado nesta semana, Estêvão, jogador revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece na 4ª colocação entre os atletas sub-20 mais talentosos do mundo. Rayan (Vasco) está em 18º e Pedrinho (Zenit), em 20º.

O primeiro lugar do ranking ficou com o espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona e considerado o jovem mais promissor do futebol mundial. Ele, aliás, é seguido pelo companheiro de clube Pau Cubarsí e por Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain.