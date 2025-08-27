Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três brasileiros estão entre os melhores sub-20 do mundo; veja ranking

Lista foi elaborada pelo Observatório do Futebol (CIES). Estêvão, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece em 4º lugar
Três jogadores brasileiros estão na lista de melhores jogadores sub-20 do futebol mundial de acordo com o Observatório do Futebol (CIES). No levantamento divulgado nesta semana, Estêvão, jogador revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece na 4ª colocação entre os atletas sub-20 mais talentosos do mundo. Rayan (Vasco) está em 18º e Pedrinho (Zenit), em 20º.

O primeiro lugar do ranking ficou com o espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona e considerado o jovem mais promissor do futebol mundial. Ele, aliás, é seguido pelo companheiro de clube Pau Cubarsí e por Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain.

Critérios da avaliação

O CIES combina dois índices para definir o potencial das promessas: desempenho em campo, medido por estatísticas de jogos e nível de experiência, calculado a partir dos minutos jogados e da competitividade das ligas disputadas.

Entre os outros nomes citados, o argentino Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid após se destacar no River Plate, aparece em 5º lugar. O Chelsea, inclusive, também emplacou mais um jogador: Jorrel Hato, classificado na 6ª posição.

Ranking completo do CIES – jovens sub-20 mais promissores do mundo

  1. Lamine Yamal (Barcelona)

  2. Pau Cubarsí (Barcelona)

  • Warren Zaire-Emery (PSG)

  • Estêvão (Chelsea)

  • Franco Mastantuono (Real Madrid)

  • Jorrel Hato (Chelsea)

  • Roger Fernandes (Braga)

  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

  • Geovany Quenda (Sporting)

  • Elías Montiel (Pachuca)

  • Givairo Read (Feyenoord)

  • Jesús Rodríguez (Como)

  • Mamadou Sarr (Strasbourg)

  • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

  • Ethan Nwaneri (Arsenal)

  • Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

  • Lucas Bergvall (Tottenham)

  • Rayan Vitor (Vasco)

  • Rodrigo Mora (Porto)

  • Pedrinho (Zenit)

