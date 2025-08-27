Técnico da Bolívia expressa admiração antiga por Ancelotti

Óscar Villegas também pontuou esperança por busca de vaga na próxima Copa / Crédito: Jogada 10

Na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Bolívia vai receber o Brasil em duelo que pode colocar La Verde de volta a fase de grupos do Mundial. Algo que não ocorre, justamente, desde a última vez que os Estados Unidos sediaram a Copa, em 1994. Entretanto, além desse contexto, o embate que ocorre no próximo dia 9 de setembro, em La Paz, tem sensação especial para o treinador da seleção boliviana. Isso porque, em entrevista coletiva, Óscar Villegas revelou que tem recordações do hoje técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, desde os tempos de atleta.

Por conta da admiração surgida em recortes de revistas, Villegas reconhece o significado que terá o enfrentamento e a consequente chance de cumprimentar o técnico multicampeão de 66 anos. “Será um prazer apertar sua mão, porque eu o admiro desde criança. As pessoas costumava me enviar revistas italianas para Cochabamba e eu tenho recortes dele como jogador. Então, será um prazer cumprimentá-lo”, destacou o comandante de La Verde. Idolatria à parte, quando perguntado sobre a crença em buscar uma das vagas para a Copa de 2026, Óscar Villegas tratou de esbanjar confiança. Mesmo que, até então, o nível do desafio seja considerável em razão de talentosas gerações dos adversários na continente: “Não houve jogo fácil para nós. Começamos (as Eliminatórias) contra a melhor Venezuela, jogamos contra a melhor Colômbia, com 25 jogos invictos, e enfrentamos equipes muito difíceis. Mas ainda estamos vivos e vamos lutar até o fim.”