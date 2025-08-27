Soteldo é convocado pela Venezuela e pode desfalcar o Fluminense na Copa do Brasil

Atacante tricolor vai disputar jogos das Eliminatórias contra Argentina e Colômbia, um dia antes do duelo decisivo contra o Bahia / Crédito: Jogada 10

Yeferson Soteldo, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (27) pela seleção da Venezuela. O técnico Fernando Batista lembrou do atacante tricolor, que está na lista dos 32 jogadores venezuelanos para a próxima Data Fifa. LEIA MAIS: Riquelme se despede de Isaque, vendido pelo Fluminense