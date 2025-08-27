Soteldo é convocado pela Venezuela e pode desfalcar o Fluminense na Copa do Brasil

Soteldo é convocado pela Venezuela e pode desfalcar o Fluminense na Copa do BrasilAtacante tricolor vai disputar jogos das Eliminatórias contra Argentina e Colômbia, um dia antes do duelo decisivo contra o Bahia
Yeferson Soteldo, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (27) pela seleção da Venezuela. O técnico Fernando Batista lembrou do atacante tricolor, que está na lista dos 32 jogadores venezuelanos para a próxima Data Fifa.
LEIA MAIS: Riquelme se despede de Isaque, vendido pelo Fluminense
A Venezuela enfrenta a Argentina no dia 4 de setembro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Buenos Aires. Depois, no dia 9, encara a Colômbia em Maturín, também às 20h30 (de Brasília).
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags