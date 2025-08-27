Sorteio da fase de Liga da Champions será nesta 5ª (28/8). Veja onde assistir

Com os 36 classificados definidos nesta 4ª feira, chegou a hora de conhecer os confrontos da Liga dos Campeões e vem muito clássico por aí! / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira, 28/8, será realizado o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions League 2025/26. O evento acontece em Nyon, na Suíça, sede da UEFA a partir dasàs 12h30 (de Brasília). Nesta quarta-feira, foram definidos os quatro últimos classificados vindos dos playoffs: Benfica, Qarabag, Brugge e Copenhagem. Eles se juntam aos 29 times previamente classificados e aos outros três que garantiram vaga via playoffs na terça-feira: Kairat, Pafos e Bodo/Glimt. Onde assistir A TNT e a HBO Max transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).

Entenda o formato e os jogos da fase de Liga da Champions Esta será a segunda temporada com o novo regulamento. Até a edição 2023/24, a competição contava com 32 times divididos em 8 grupos de 4, com os dois primeiros de cada grupo avançando às oitavas de final e o terceiro colocado indo para a Liga Europa. Agora, são 36 equipes. Elas são distribuídas em quatro potesde nove, com os times de melhor ranking no pote 1 e os de ranking mais baixo no pote 4. Os adversários são sorteados com base em potes. Cada time enfrenta dois times de cada um dos 4 potes, quatro em casa e quatro fora. Pote 1 PSG (França) – Campeão da temporada passada

Real Madrid (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Inter de Milão (Itália)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Bayern de Munique (Alemanha) Pote 2 Bayer Leverkusen (Alemanha)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Villarreal (Espanha)

Atalanta (Itália)

Juventus (Itália)

Club Brugge (Bélgica)

Arsenal (Inglaterra)

Benfica (Portugal)

Pote 3 Tottenham (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

PSV (Holanda)

Slavia Praga (Chéquia)

Olympique de Marselha (França)

Olympiacos (Grécia)

Napoli (Itália)

Bodo/Glimt (Noruega)

Sporting (Portugal) Pote 4 Qarabag (Azerbaijão)

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Kairat (Cazaquistão)

Pafos (Chipre)

Copenhagen (Dinamarca)

Athletic Bilbao (Espanha)

Monaco (França)

Newcastle (Inglaterra)

Galatasaray (Turquia) Vale lembrar que o sorteio é bem complexo e é um programa de computador que faz os confrontos rodada a rodada. Rola assim: o primeiro time sorteado do pote 1 é sorteado e um dos convodados dáo start para que o computador monte os jogos. E isso vai até o nono time do pote 1. Como cada time do pote 1 pega dois rivais de mesmo pote,por rolar,por exemplo, o Real Madrid enfrentar Bayern e Manchester City, além de outros seis rivais dos demais potes.

Ao fim das oito rodadas a situação é assim – Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final.

– Os times do 9º ao 24º lugar jogam um playoff mata-mata:

– As oito equipes vencerem avançam para as oitavas.

– As oito que perderem vão joga o playoff da Liga Europa

– Os times que ficarem do 25º ao 36º são estão eliminados. A partir das oitavas de final, o formato segue o tradicional: mata-mata até a decisão. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.