Sforza, do Vasco, é anunciado pelo Juventude

Argentino de 23 anos, sem espaço com Fernando Diniz, assina por empréstimo com o Papo até o fim da temporada

O Juventude anunciou nesta quarta-feira (27/8) a contratação do volante Juan Sforza, de 23 anos. Sem espaço no elenco do Vasco, o jogador assinou por empréstimo até o fim da temporada com o Papo.

Segundo o próprio time gaúcho, o jogador já está em Caxias do Sul e realizará, nesta quinta-feira (28/8), sua primeira atividade sob o comando do técnico Thiago Carpini. Sua estreia pode, afinal, ser já neste sábado (30/8), contra o Ceará, no Castelão. A partida vale pela 22ª rodada do Brasileirão, única competição que o Juventude está vivo na temporada.

Sforza chegou ao Vasco proveniente do Newell’s Old Boys (ARG) – time que o revelou -, em fevereiro de 2024. O Cruz-Maltino, aliás, pagou cerca de R$ 24 milhões ao argentinos por seus serviços, sendo uma das contratações mais caras da história do clube.

Sforza, porém, nunca se firmou no Vasco. O canhoto até participou de 39 jogos em sua primeira temporada, sendo titular em apenas 16 ocasiões (41%). Ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Já em 2025, perdeu ainda mais espaço, sendo pouco utilizado por Fábio Carille e menos ainda por Fernando Diniz.