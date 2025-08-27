São Paulo lança camisa azul em homenagem a Juan Izquierdo

Peça especial não será utilizada em jogos e terá parte da arrecadação revertida à família do ex-jogador do Nacional, que morreu em 2024 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo lançou nesta quarta-feira (27) uma camisa azul em homenagem a Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, do Uruguai, que faleceu há exatamente um ano, em 27 de agosto de 2024. A camisa, de edição limitada, não vai entrar em campo em partidas oficiais do Tricolor, mas estará disponível para torcedores. Aliás, segundo o clube, os valores referentes aos royalties da venda vão estar sendo destinados à família do jogador uruguaio.

Capitão do São Paulo, Jonathan Calleri falou sobre a iniciativa e ressaltou o carinho pelo ex-companheiro de profissão. “Queríamos fazer uma pequena homenagem a Juan, que falecia nesta fatídica noite um ano atrás. Vamos fazer uma camisa que será lançada e uma parte dos valores vai para a família dele”, disse Calleri. “Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história.” Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à… pic.twitter.com/9wRdJhQCQp

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2025 Relembre o caso Izquierdo passou mal no dia 21 de agosto de 2024, durante a partida entre São Paulo e Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro sofreu um mal súbito em campo e foi imediatamente levado ao Hospital Albert Einstein, onde ficou internado por seis dias.