Santos enfrenta concorrência da Europa na negociação por Tomás Palacios

Peixe tem acerto encaminhado com defensor, mas chegada do Zenit, também interessado no zagueiro, complicou o cenário

O clube paulista segue cauteloso e mantém esforços para viabilizar o empréstimo de um ano com opção de compra, mas a Internazionale recebeu uma proposta do Zenit, considerada mais vantajosa do que a oferta santista.

O Santos vinha avançando na contratação do zagueiro Tomás Palacios, de 22 anos, por empréstimo junto à Internazionale, mas nas últimas horas a negociação ganhou um obstáculo. Afinal, o Peixe passou a ter concorrência de clubes europeus pelo defensor, tornando o acerto incerto.

O interesse do Zenit foi inicialmente noticiado pelo jornalista argentino Germán García Grova. Enquanto isso, o Santos trabalha com alternativas para a posição. Reforçar a defesa é uma das prioridades da diretoria nesta reta final da janela.

Além da zaga, a equipe de Juan Pablo Vojvoda busca ainda um meio-campista e um atacante para completar o elenco.

Revelado pelo Talleres, da Argentina, Palacios ganhou projeção após atuar por empréstimo no Independiente Rivadavia, antes de acertar sua transferência para a Inter em agosto de 2023. No clube de Milão, no entanto, teve pouco espaço: disputou apenas três partidas oficiais. Na última temporada, foi cedido ao Monza, onde ganhou mais minutos em campo, mas não conseguiu se firmar como titular.

De volta ao elenco da Inter, o defensor esteve no banco de reservas na goleada sobre o Torino, na última segunda-feira (25), antes de ter sua negociação com o Peixe selada.