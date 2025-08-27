Premier League vai banir patrocínio de casas de apostas nas camisas a partir de 2026

Medida será válida a partir de setembro do próximo ano e pode reduzir receitas de alguns clubes em até 50% / Crédito: Jogada 10

A partir do outono europeu do próximo ano, que começa em 22 de setembro, a publicidade de casas de apostas nos uniformes da Premier League será proibida, o que deve causar um impacto econômico significativo, estimado em até 100 milhões de euros (R$ 640 milhões). Em 2023, os clubes decidiram voluntariamente limitar essa publicidade, em resposta ao endurecimento das leis sobre jogos de azar pelo governo do Reino Unido. LEIA MAIS: Uefa apresenta nova bola da Champions com design e tecnologia inovadoras

“Será provavelmente a maior mudança no setor nos últimos vinte anos, praticamente desde que as casas de apostas começaram a estampar suas marcas nas camisas”, disse Joe Williams, diretor da ‘WH Sports’, empresa londrina especializada em patrocínios esportivos, ao jornal ‘The Athletic’. Atualmente, 11 dos 20 clubes da Premier League têm casas de apostas como patrocinadores principais na parte frontal das camisas. Principalmente equipes fora do chamado Big Six, como Aston Villa, Everton, West Ham e Wolverhampton. São justamente esses clubes os mais dependentes dessas receitas, e especialistas alertam que a nova regulamentação pode reduzir esses ganhos em até 50%. Mesmo assim, segundo os especialistas, os times estão “bem posicionados para lidar com esta mudança”, afirma George Isherwood, diretor de parcerias globais da agência ‘Sportquake’, ao ‘The Athletic’.