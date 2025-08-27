Nova camisa 3 do Cruzeiro vaza nas redes sociais

Nova camisa 3 do Cruzeiro vaza nas redes sociaisClube mantém planejamento de lançar em setembro, mas vazamento ocorre por meio de publicação nesta quarta-feira (27)
A nova camisa do Cruzeiro vazou nesta quarta-feira (27) nas redes sociais. O modelo é predominantemente azul e traz detalhes em amarelo, como as cinco estrelas e o nome da fornecedora de material esportivo. Trata-se do uniforme número 3, que será utilizado nesta temporada.
A camisa principal do Cruzeiro foi lançada em março e também é azul, mas com mangas brancas. Já o uniforme número 2, apresentado em maio de 2025, possui escudo fechado e listras azuis horizontais. Ou seja, houve um intervalo de apenas dois a três meses entre os lançamentos oficiais do clube mineiro nesta temporada.
VEJA: Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem
De forma oficial, o novo uniforme será lançado apenas no fim de setembro, conforme o planejamento do clube em conjunto com a fornecedora. Enquanto isso, em campo, o time de Leonardo Jardim terá nesta quarta-feira o primeiro jogos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético, na Arena MRV. A bola rola às 19h30 (de Brasília).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.