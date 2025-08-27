Manchester City resiste às investidas do Tottenham e segue com Savinho no elenco

City decide não vender o atleta para o outro clube inglês nesta janela de transferências e pretende dar mais oportunidades ao brasileiro

Mesmo com o interesse do Tottenham, o Manchester City não cedeu às investidas por Savinho e não pretende vender o brasileiro nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 2 de setembro. O jogador tem contrato até 30 de junho de 2029 e segue nos planos do técnico Pep Guardiola para a temporada 2025/26.

Assim, os Spurs ofereceram inicialmente 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões) e pretendiam aumentar este valor para 80 milhões de euros. No entanto, os Citizens não pretendem negociá-lo, segundo informações do portal “ge”.