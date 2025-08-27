Jorge Jesus mira Ederson e pode abrir mão de Bento no Al Nassr

Treinador português quer liberar ex-Athletico após falha na decisão da Supercopa da Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Jesus pretende promover uma mudança importante no gol do Al Nassr. De acordo com informações do site português ‘Maisfutebol’, o treinador português pressiona a diretoria para contratar Ederson, atualmente no Manchester City, e liberar a saída do goleiro Bento. Em baixa, Bento perdeu prestígio após cometer uma falha na decisão da Supercopa da Arábia Saudita, contra o Al Ahli. O jogador já tem sinal verde para buscar uma nova equipe, e o Al Shabab, também do futebol saudita, surge como destino mais provável.