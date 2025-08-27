Hum, é mesmo? Ator de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’ vai à São Januário

O ator americano, de 61 anos, está no Rio de Janeiro para participar do evento “Comedy Con Brasil”, em Niterói. Dessa forma, recebeu um convite do próprio Vasco para conhecer São Januário e acompanhar a partida.

Um convidado ilustra marcou presença em São Januário nesta quarta-feira (27). Afinal, o ator americano Lester Speight, conhecido por interpretar o personagem “Calvin”, no seriado “Eu, a Patroa e as Crianças”, esteve presente no estádio para acompanhar o clássico entre Vasco e Botafogo , pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

O Vasco enfrenta o Botafogo, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já a partida de volta acontecerá no dia 11, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O vencedor encara o classificado do duelo entre Bahia e Fluminense, que disputam vaga na semifinal nos dias 28 e 10 de setembro.

Ator fez carreira no futebol americano

Apesar de ter ficado conhecido no Brasil por interpretar “Calvin” no seriado “Eu, a Patroa e as Crianças”, Lester Speight foi atleta profissional antes de entrar para a televisão. Nascido em Baltimore, ele se formou na Old Mill High School, no mesmo estado, em Maryland. Por lá, aliás, ele entrou para o “Hall da Fama” de três esportes: futebol americano, atletismo e basquete.

No futebol americano, Lester Speight ficou conhecido como “Rasta”. Contudo, não conseguiu entrar na NFL, a principal liga de futebol americano. Ele se aventurou em uma liga secundária e chegou a ficar como suplente do New York Giants durante uma greve na NFL. Mas não atuou em nenhuma partida oficial. Depois, se arriscou no wrestling, onde adotou o nome de “Rasta the Voodoo Man”.

A carreira de Lester Speight no wrestling não durou muito tempo, mas abriu portas. Dessa forma, ele ganhou espaço em séries e filmes. O papel de “Calvin” em “Eu, a Patroa e as Crianças” foi o seu maior sucesso. Ele também teve participação em seriados como “Prison Break” e “NCIS: Los Angeles”, além de filmes como “Transformers (2011)”.