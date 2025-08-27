Hulk enaltece Everson e manda recado para Cássio antes de Atlético x Cruzeiro

Camisa 7 afirma que gosta de grandes jogos como o clássico desta quarta-feira (27), na Arena MRV, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Atlético e Cruzeiro começam nesta quarta-feira (27) a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e a escrever mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Diante desse cenário, o atacante Hulk mandou um recado para o goleiro Cássio, adversário na Arena MRV, e revelou um desejo em particular. “Se tiver que sofrer menos, é melhor. Mas, se for para os pênaltis, estamos preparados também. Temos o Everson aí. O resto, a gente faz”, afirmou Hulk sobre a possibilidade de a classificação sair nas penalidades, como aconteceu contra o Flamengo nas oitavas de final. Naquela ocasião, Everson brilhou, defendeu uma cobrança e ainda converteu a sua para garantir a vaga.