Haaland decide mudar nome na camisa

Atacante do Manchester City usará 'Braut Haaland' pela seleção da Noruega, seguindo tradição de adotar sobrenomes dos pais

Erling Haaland vai adotar uma novidade nos próximos jogos: o atacante do Manchester City, de 25 anos, passará a jogar com o nome completo “Braut Haaland” estampado na camisa, em vez de somente “Haaland”, como vinha acontecendo até agora. A escolha segue uma tradição comum no país, em que os atletas costumam usar os sobrenomes da mãe e do pai.

No caso do atacante, o “Braut” vem da mãe, Gry Marita Braut, enquanto o outro sobrenome faz referência ao pai, Alf-Inge Haaland, ex-jogador da própria seleção norueguesa, que atuou no Manchester City entre 2000 e 2003.

O atacante já se apresentava nas redes sociais como Erling Braut Haaland e foi assim que ganhou destaque mundial no Sub-20 de 2019, quando marcou nove gols em uma única partida contra Honduras. Mesmo assim, em clubes como RB Salzburg, Borussia Dortmund e no próprio City, sempre optou por usar somente “Haaland” na camisa.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, disse que não esperava pela decisão, mas tratou o assunto com naturalidade.

“É o nome dele (Braut), não é nada complicado. Mas, eu não sabia de nada até agora”, revelou o treinador.