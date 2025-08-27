Destaque contra o Flamengo, Virgili deixa o Barcelona e assina com outro clube da La Liga

Jornal espanhol ressalta que jovem assinará com o Mallorca por cinco temporadas mesmo após chamar a atenção na decisão do Intercontinental

Um dos jogadores que mais levaram perigo ao Flamengo na decisão do Intercontinental Sub-20, Jan Virgili deixará o Barcelona nesta temporada. Afinal, o atacante, que estufou a rede no tempo regulamentar, deve assinar com o Mallorca por cinco temporadas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”

Nesse sentido, o jogador, de 19 anos, embarcou, na tarde desta terça-feira (26) rumo à ilha de Maiorca, para passar por exames médicos e oficializar o acordo. Com isso, a tendência é que o clube catalão mantenha 50% dos direitos de Virgili para uma venda futura e ter opção de recompra. Algo semelhante ao que aconteceu com Pablo Torre, que fechou com o Mallorca em julho.