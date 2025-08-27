Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Destaque contra o Flamengo, Virgili deixa o Barcelona e assina com outro clube da La Liga

Jornal espanhol ressalta que jovem assinará com o Mallorca por cinco temporadas mesmo após chamar a atenção na decisão do Intercontinental
Um dos jogadores que mais levaram perigo ao Flamengo na decisão do Intercontinental Sub-20, Jan Virgili deixará o Barcelona nesta temporada. Afinal, o atacante, que estufou a rede no tempo regulamentar, deve assinar com o Mallorca por cinco temporadas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”

Nesse sentido, o jogador, de 19 anos, embarcou, na tarde desta terça-feira (26) rumo à ilha de Maiorca, para passar por exames médicos e oficializar o acordo. Com isso, a tendência é que o clube catalão mantenha 50% dos direitos de Virgili para uma venda futura e ter opção de recompra. Algo semelhante ao que aconteceu com Pablo Torre, que fechou com o Mallorca em julho.

De acordo com a imprensa espanhola, a venda deve superar o valor de três milhões de euros (R$ 18,9 milhões). Vale destacar que o atleta estava insatisfeito por permanecer no time juvenil mesmo depois do destaque.

O jovem participou das principais conquistas da temporada com o sub-19: Copa do Rei Juvenil, o Campeonato Espanhol e a UEFA Youth League. Ele renovou recentemente o contrato com o clube por dois anos, mas teve problemas com a diretoria pelo desejo de se transferir logo para o profissional.

