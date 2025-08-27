Cruzeiro é letal, vence o Atlético e está a um passo da semi

Com golaço de Fabrício Bruno e mais um de Kaio Jorge, Raposa abre 2 a 0 sobre o Galo e decide vaga para a semifinal do torneio no Mineirão / Crédito: Jogada 10

Em um confronto que esbanjou aplicação tática e força física, o Cruzeiro bateu o Atlético por 2 a 0, na a Arena MRV, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, Fabrício Bruno estufou a rede no início do segundo tempo, enquanto Kaio Jorge voltou a marcar. A Raposa, então, só precisa do empate no dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, para fica com a vaga na semi. Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Corinthians. O próximo do Galo está marcado para o domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe celeste, por sua vez, jogará no Mineirão, diante do São Paulo, no sábado (30), às 21h (de Brasília), também pela competição nacional.

Primeiro tempo Nos primeiros minutos, os donos da casa foram para o abafa e pressionaram o arquirrival celeste. Assim, Hulk tocou para Gustavo Scarpa que abriu para Guilherme Arana finalizar e parar em Cássio. Em outra boa chegada do Galo, Cuello foi acionado em profundidade e tocou para Dudu finalizar rasteiro e levar perigo à meta azul. O Atlético seguiu em cima, quando Cuello cruzou na área e Dudu ajeitou para Hulk. O atacante girou e chutou, mas pegou muito embaixo da bola. A Raposa, por sua vez, tentou dar o bote na recuperação de Romero. O argentino encontrou Matheus Pereira na frente, enquanto o camisa 10 ajeitou para Wanderson soltar a bomba e levar muito perigo à meta de Everson. Na reta final da primeira etapa, o jogo passou a ficar mais quente, com muitos amarelos e brigado no meio de campo. Júnior Alonso e Guilherme Arana, ambos do Galo, enquanto Wanderson e Kaio Jorge, do Cruzeiro, tomaram cartão nos primeiros quarenta e cinco minutos. O Atlético abriu um blitz, com muita pressão nos minutos finais, mas a defesa celeste afastou o perigo.

Segundo tempo Na volta do intervalo, o Galo concedeu espaços pelo lado direito. Nesse sentido, Fabrício Bruno avançou e arriscou da entrada da área para anotar um verdadeiro golaço, no ângulo de Everson. Na sequência, os donos da casa foram para cima, mas a defesa azul estava inspirada e bloqueou as infiltrações do ataque alvinegro. A partir dessa vantagem, os comandados do técnico Leonardo Jardim exploraram os contra-ataques e foram letais para ampliar o placar. Wanderson cobrou escanteio para Fabrício Bruno ajeitar para o meio e deixar Kaio Jorge em condições de estufar a rede. Na reta final da partida, o técnico Cuca apostou na velocidade de Biel em cima de William para tentar explorar os espaços e descontar. No entanto, o sistema defensivo do Cruzeiro se destacou na partida, sobretudo Fabrício Bruno, que teve um atuação de gala. Os donos da casa, por sua vez, não tiveram grandes oportunidades para, pelo menos, descontar e diminuir a vantagem da Raposa. Gabigol ainda teve uma chance ao passar por Everson, mas não foi bem na finalização.